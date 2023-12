Kourtney Kardashian will ihrem After-Baby-Body nur Gutes tun

Sie findet, diese Worte sollte sich jeder zu Herzen nehmen! Kourtney Kardashian (44) und ihr Ehemann Travis Barker (48) haben lange versucht, schwanger zu werden. Nachdem die Reality-Persönlichkeit die Hoffnung fast aufgegeben hatte, klappte es. Nun ist Sohnemann Rocky seit rund zwei Monaten auf der Welt – und die Beauty ist sich bewusst, welche Auswirkungen das Leben als frisch gebackene Mama auf ihren Körper hat: Kourtney erinnert daran, wie wichtig es ist, gut zu sich zu sein!

Auf Instagram hält der The Kardashians-Star seine Community über sein Mamadasein stets auf dem Laufenden. Sie weiß: "Ich habe den wichtigsten Job auf der Welt... Mama sein, mein Baby am Leben halten". Als solche ist es deshalb wichtig, sich um das Wohlergehen des eigenen Körpers zu kümmern – dass der Körper kurz nach der Geburt nicht aussieht wie davor, ist normal. Auf Abruf stillen bedeute, den Kaloriengehalt mit nahrhaften Lebensmitteln hochzuhalten. Sie erklärt, dass man sich ausreichend Zeit nehmen sollte, um Dinge langsam angehen zu können – vor allem in Sachen Sport. "Sei nett zu dir selbst", erinnert Kourtney sich und all diejenigen, die das hören müssen.

Nachdem die Fans von Kim Kardashians (43) Schwester und dem Musiker lange warten mussten, haben die glücklichen Eltern vor wenigen Tagen erstmals ein Foto von Rocky geteilt. "Darauf habe ich gewartet. Herzlichen Glückwunsch an euch beide, ich freue mich so für euch!", schrieb ein User unter den Beitrag von Kourtney.

Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Sohn

