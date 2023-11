Kourtney Kardashian verrät, wie sie endlich schwanger wurde!

Sie schwebt im Babyglück! Kourtney Kardashian (44) und ihr Mann Travis Barker (48) begrüßten vor rund drei Wochen ihren gemeinsamen Sohn Rocky auf der Welt. Lange hatten sie vergeblich versucht, schwanger zu werden: In ihrer TV-Show The Kardashians hatte der Realitystar seine Erfahrungen von misslungenen Kinderwunschbehandlungen und allen damit verbundenen Komplikationen bereits geteilt. In der Show offenbart Kourtney, wie sie letztlich doch schwanger geworden ist!

In der neuen Folge von "The Kardashians" teilt die 44-Jährige ihrer Mutter Kris Jenner (68) mit, dass sie ihre IVF-Behandlung zwei Monate nach ihrer Hochzeit im vergangenen Mai abgebrochen hatte. Ab dem Zeitpunkt habe sie immer mehr Hoffnung verloren und wäre kurz davor gewesen zu akzeptieren, dass es einfach nicht passieren würde. Dann wurde sie überraschend am Valentinstag schwanger: "Ich meine, die Leute haben uns immer gesagt: 'Wenn ihr aufhört, es zu versuchen, wird es einfach passieren'", offenbart die TV-Bekanntheit.

Nur wenige Wochen vor der Entbindung musste sie einen großen Schock verarbeiten: Ihr ungeborenes Kind musste im Mutterleib operiert werden – die Operation verlief aber erfolgreich. Auf Instagram teilte sie zu dem Zeitpunkt mit ihren Followern: "Ich werde meinen unglaublichen Ärzten für immer dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben!"

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian schwanger in Unterwäsche 2023

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

