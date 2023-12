Kulleraugen und Löckchen: Archie ist ein kleiner Prinz Harry

Die Ähnlichkeit ist verblüffend! 2019 wurde Prinz Harry (39) zum allerersten Mal Vater. Am 6. Mai erblickte damals sein Sohn Prinz Archie (4) das Licht der Welt. Mit Informationen über ihren Erstgeborenen halten sich der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (42) aber eher bedeckt. Auch Fotos ihres Sprösslings sind eine Rarität. Doch wenn es dann mal es Foto gibt, beweist es: Archie sieht seinem Papa total ähnlich!

Im Dezember 2022 erschien die Netflix-Doku der Sussexes "Harry & Meghan". Darin teilten die Eheleute einige private Schnappschüsse – auch von Sohnemann Archie. Und dabei wurde einmal mehr deutlich, wie sehr der Vierjährige nach einem Vater kommt. Wie Harry hat Archie große Kulleraugen, rote Löckchen sowie ein verschmitztes Lächeln vorzuweisen, wie beispielsweise ein Bild aus der Doku zeigt, das eine Instagram-Fanpage teilte.

Harry ist augenscheinlich total stolz auf seinen Nachwuchs. Archie habe einen ganz besonderen Charakter, denn er sich laut seinem Vater hoffentlich auch beibehält. "Egal, was du später einmal werden willst, es ist dein Charakter, der an erster Stelle steht", hatte der 39-Jährige in seiner Netflix-Dokumentation "Heart of Invictus" emotional in einer Rede erklärt.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry bei einem Formel-1-Rennen in Texas, Oktober 2023

