Mit Naomi Scott: Horrorfilm "Smile" bekommt Fortsetzung!

Der Grusel geht in die nächste Runde! Der Film "Smile" entpuppte sich im vergangenen Jahr als überraschender Kassenschlager. An den Kinokassen spielte er weltweit knapp 200 Millionen Euro ein und wurde damit der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres 2022. In dem Gruselstreifen wird die Psychiaterin Dr. Rose Cotton von einer mysteriösen Kreatur verfolgt, die jede beliebige Gestalt annehmen kann und immer lächelt. Das Wesen terrorisiert Rose und versucht sie mithilfe von Halluzinationen in den Suizid zu treiben. Nun werden Details zu einer Fortsetzung bekannt.

Wie The Wrap berichtet, ist der Drehbuchautor des ersten Films, Parker Finn, auch für das Script des zweiten Teils verantwortlich. Außerdem wird er sich für die Fortsetzung erneut im Regiestuhl niederlassen. Die Schauspielerin Naomi Scott (30) soll dieses Mal in die Hauptrolle schlüpfen. Über die Handlung von "Smile 2" wird bisher jedoch Stillschweigen bewahrt. Ein Startdatum steht dagegen bereits fest: Am 18. Oktober 2024 soll der Schocker Grusel-Liebhaber in die Kinos locken.

Mit ihrer Hauptrolle in dem Film wagt sich Naomi in neue Gefilde: Ihren Durchbruch hatte die gebürtige Britin im Jahr 2019 als Jasmin in der Realverfilmung des Disneyklassikers "Aladdin" gefeiert. Den Filmsong "Speechless"hatte sie beim Dreh live gesungen, wie sie in der Talkshow Jimmy Kimmel Live bestätigte. Dafür wurde sie belohnt: 2020 wurde das Lied für den Critics Choice Award in der Kategorie "Bester Song" nominiert.

