Nach Babynews: Christina Hänni zeigt stolz ihren Babybauch

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Christina (33) und Luca Hänni (29) lernten sich in der 13. Staffel von Let's Dance kennen und lieben. Nachdem sie nur kurz nach der Show ihre Beziehung bekannt gemacht hatten, gaben sie sich erst in diesem Jahr das Jawort. Vor wenigen Tagen erst überraschten sie dann mit zuckersüßen Nachrichten: Die Profitänzerin und der Sänger bekommen erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz gewährt Christina nun einen Blick auf ihren deutlich erkennbaren Babybauch.

"Wir hatten einen Traum – das warst du. Wir haben uns etwas gewünscht und du wurdest Wirklichkeit", schreibt die 33-Jährige zu einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. Ein Foto zeigt Christina offenbar während eines Schwangerschafts-Shootings in einem engen, schwarzen Kleid. In dem Bild legt die werdende Mutter liebevoll die Hände auf ihren wachsenden Bauch und schaut dabei verträumt auf den Boden. Es ist kaum zu übersehen, dass das Paar alleine beim Gedanke an ihren baldigen Familienzuwachs voller Vorfreude zu sein scheint.

Dass die beiden nun erstmals Eltern werden, wird für sie das wohl beste Weihnachtsgeschenk überhaupt sein. Zur damaligen Verkündung der frohen Botschaft hielten sich Luca und Christina jedoch sichtlich kurz. Auf ihren Instagram-Accounts ließen die beiden ihre Fans einzig mit den Worten "Baby unterwegs" von ihrer Schwangerschaft wissen.

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni, 2023

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni, 2023

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni, TV-Bekanntheiten

