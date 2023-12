"Friends"-Rolle machte Matthew Perry (†54) "nicht glücklich"

So ging es Matthew Perry wirklich. Im Oktober hatten erschreckende Neuigkeiten die Runde gemacht: Der Schauspieler war im Alter von 54 Jahren gestorben. Berichten zufolge habe ihn seine Assistentin in seinem Whirlpool gefunden. Vor wenigen Tagen wurde dann offiziell bestätigt, dass Matthew an den Auswirkungen von Ketamin starb. Zu Lebzeiten war er vor allem durch die Show Friends bekannt – doch das machte Matthew nicht glücklich, wie sein langjähriger Freund George Clooney (62) verrät...

In einem Interview mit Deadline offenbart der Schauspieler, dass Matthews größter Wunsch war, in einer Sitcom zu spielen. Und obwohl er die Rolle des Chandler Bing ergatterte und sich damit eigentlich ein langersehnter Traum erfüllte, soll Matthew "nicht glücklich" gewesen sein. Laut George habe ihm "Friends" "weder Freude noch Glück oder Frieden gebracht".

Grund dafür schien Matthews Drogen- und Alkoholsucht zu sein, in die mit seinem Erfolg rutschte. George selbst wusste zu dieser Zeit nicht, dass sein langjähriger Freund darunter litt. "Wir wussten nur, dass er nicht glücklich war, und ich hatte keine Ahnung, dass er zwölf Vicodin am Tag nahm und all die Dinge über die er sprach, all diese herzzerreißenden Dinge. Und es zeigt einem auch, dass Erfolg und Geld und all das einen nicht automatisch glücklich machen", erklärt der 62-Jährige und fügt hinzu: "Man muss mit sich selbst und seinem Leben zufrieden sein."

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Getty Images George Clooney bei der Premiere von "The Tender Bar"

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

