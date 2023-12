"Großes Ereignis": Deshalb nahm Spencer Matthews so viel ab!

Er bringt Licht ins Dunkel. Vor wenigen Tagen löste Spencer Matthews (35) große Besorgnis bei seinen Fans aus: Auf einem aktuellen Schnappschuss auf Social Media fiel diesen die sichtlich erschlankte Figur der britischen Fernsehpersönlichkeit auf. Was es mit dem plötzlichen Gewichtsverlust auf sich hat, hielt der Unternehmer bislang für sich. Doch nun verrät Spencer, aus welchem Grund er die Pfunde purzeln ließ!

Auf Instagram steht der 35-Jährige jetzt Rede und Antwort – und gibt seinen Followern dabei zumindest etwas Entwarnung. "Ich trainiere für ein großes Ereignis im nächsten Jahr", erklärt er verheißungsvoll und fügt hinzu: "Ich möchte eine Menge Geld für einen guten Zweck sammeln." Worum es sich im Detail handle, wolle Spencer dann Anfang des kommenden Jahres verkünden.

Erst im August versetzte das TV-Gesicht seine Fans in Angst und Schrecken. Seine Frau Vogue Williams (38) behauptete, dass er im Urlaub eine "Überdosis an Tabletten" aufgrund eines Lippenherpes zu sich genommen habe. Im "My Therapist Ghosted Me"-Podcast gestand sie allerdings wenig später, dass Spencer nicht wegen der hohen Medikamentendosis, sondern wegen einer bakteriellen Mageninfektion ins Krankenhaus musste: "Ich sagte, es waren die Tabletten gegen die Herpesbläschen. Und das war nicht die Wahrheit. Es tut mir leid. Ich übertreibe Dinge manchmal."

Getty Images Spencer Matthews im Mai 2019

Instagram / spencermatthews Spencer Matthews im Dezember 2023

Getty Images Spencer Matthews im Februar 2023 in London

