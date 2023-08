Doch keine Überdosis: Spencer Matthews hatte nur einen Virus

Vogue Williams (37) hat ein bisschen übertrieben. Die TV-Bekanntheit war kürzlich mit ihrem Mann Spencer Matthews (35) und ihren Kids im Urlaub in Spanien. Doch während der Reise kam es zu einem unschönen Erlebnis: Das Paar bekam auf einmal Herpesbläschen und nahm deshalb Medikamente ein. Laut der Irin nahm ihr Ehemann davon zu viele und musste daraufhin in einem Krankenhaus wegen einer Überdosis behandelt werden. Doch das stimmte offenbar nicht!

In ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me" gesteht die 35-Jährige, dass Spencer nicht wegen der hohen Medikamentendosis ins Krankenhaus musste. Sie und ihr Mann hätten neben dem Lippenherpes beide eine bakterielle Mageninfektion gehabt, weswegen der 35-Jährige behandelt wurde. "Ich sagte, es waren die Tabletten gegen die Herpesbläschen. Und das war nicht die Wahrheit. Es tut mir leid. Ich übertreibe Dinge manchmal" erklärt Vogue. Sie habe nur einen kleinen Scherz machen wollen, der leider ausartete.

Nachdem Vogue von der Überdosis berichtet hatte, machten sich viele Fans Sorgen um Spencers Gesundheit. Sogar Todesgerüchte wurden verbreitet. Der TV-Star nahm diese aber mit Humor und stellte in seiner Instagram-Story klar: "Ich lebe noch. Außerdem wurde ich mit einem Virus ins Krankenhaus eingeliefert, aber eine Überdosis an Herpesmitteln klingt wohl interessanter."

