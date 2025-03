Olivia Rodrigo spielt erstmals beim Lollapalooza in Chicago

Olivia Rodrigos (22) Kalender für die nächsten Monate ist prall gefüllt. Die "Deja Vu"-Interpretin reist mit ihrer "Guts"-Tournee um die ganze Welt. Im August steht allerdings ein bedeutender Termin in ihrem Heimatland auf dem Plan: Wie das Festival auf Instagram verkündet, wird die Sängerin beim Lollapalooza in Chicago auftreten. Gemeinsam mit Megastars wie Sabrina Carpenter (25), ASAP Rocky (36) und Luke Combs (35) gehört das Popsternchen dabei sogar zu den wichtigsten Acts der Veranstaltung. Auf diesen Auftritt kann sich die Songwriterin in den nächsten Monaten vorbereiten. Sie wird nämlich davor bei einigen kleineren Ablegern des Festivals in Chile, Argentinien, Brasilien und Frankreich performen.

Bei Olivias Konzerten sind in der Vergangenheit schon einige brisante Dinge passiert. Nach der Ausgabe von Verhütungsmitteln und einem kaputten Oberteil kam es vor wenigen Monaten zu einem weiteren Zwischenfall, wie ein Video auf X zeigte. Während die 22-Jährige über die Bühne in Melbourne rannte, übersah sie eine geöffnete Falltür und stürzte hinunter. Das Publikum schrie daraufhin vor Schreck, doch die Brünette erschien nur wenige Sekunden später wieder im Scheinwerferlicht und führte die Show fort.

Während Olivia bei ihren Konzerten alles gibt, bekommt sie hinter den Kulissen häufig Unterstützung von ihrem Freund Louis Partridge. Der Brite besucht, wann immer er kann, die Shows seiner Liebsten und begleitet sie zu Preisverleihungen. Im Gegenzug zeigte sich der Popstar im Sommer 2024 öffentlich an der Seite seines Beaus. Gemeinsam mit dem Schauspieler genoss sie die Filmfestspiele von Venedig in einem stylishen Outfit. Beide Nachwuchsstars trugen dabei elegante, schwarze Looks, zu denen sie Sonnenbrillen kombinierten.

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Action Press Louis Partridge und Olivia Rodrigo

