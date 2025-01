Selten: Louis Partridge und Olivia Rodrigo bei Date erwischt

Olivia Rodrigo (21) und Louis Partridge wurden bei einem gemeinsamen Date in New York City gesichtet. Das prominente Paar schlenderte am Freitag durch Greenwich Village und genoss dabei offenbar seine Zweisamkeit. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der Schauspieler liebevoll den Arm um Olivias Rücken legte, während die beiden gemütlich durch die Straßen spazierten. Die Grammy-Gewinnerin trug für den Anlass ein gestreiftes Shirt, eine gesteppte schwarze Jacke, blaue Hosen und Sonnenbrillen. Louis entschied sich für einen lässigen Look mit einer schwarzen Jacke und Khakis.

Ihre Beziehung, die im Herbst 2023 begann, halten die beiden normalerweise größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit Vogue im März 2024 erklärte Louis, warum er diese Privatsphäre schätzt: "Zwischen zwei Menschen passiert schon genug. Man braucht nicht auch noch die Stimmen von Tausenden um sich herum." Dabei zeigte er Verständnis für Olivia, die durch ihre Popularität noch stärker im Rampenlicht steht als er selbst. Trotz der Zurückhaltung in den Medien unterstützen sich die beiden gegenseitig bei öffentlichen Auftritten.

Gerüchte um eine mögliche Romanze der beiden waren im Oktober 2023 aufgekommen, nachdem der Enola Holmes-Darsteller und die Musikerin erstmals gemeinsam in London gesehen worden waren. Im August des vergangenen Jahres gaben sie dann ihr Pärchen-Debüt bei den Filmfestspielen in Venedig. Nur wenige Tage später machte der Filmstar die Beziehung mit einem gemeinsamen Foto dann in seiner Instagram-Story offiziell.

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

