Selten: Olivia Rodrigo und Louis bei Paarausflug gesichtet

Olivia Rodrigo (21) und ihr Freund Louis Partridge wurden bei einem ihrer seltenen gemeinsamen Ausflüge in New York City gesichtet. Das Paar spazierte am Donnerstagnachmittag durch die Straßen der Stadt und genoss dabei sichtlich die gemeinsame Zeit. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, waren die Sängerin und der Schauspieler lässig gekleidet: Olivia trug einen grauen Mantel, eine passende Beanie sowie schwarze Hosen und weiße Sneaker, während Louis in einer cremefarbenen Jacke und Jeans unterwegs war. Beide wirkten entspannt und tauschten immer wieder strahlende Blicke aus. Obwohl die beiden Stars bereits seit eineinhalb Jahren ein Paar sind, ziehen sie es vor, ihre Beziehung eher privat zu halten.

Seit Oktober 2023 kursieren Gerüchte über eine Liaison zwischen Olivia und Louis, nachdem sie erstmals zusammen in London gesehen wurden. Danach blieb es zwar ruhig um öffentliche Auftritte der beiden, doch Ende August 2024 gaben sie bei den Filmfestspielen in Venedig schließlich ihre erste öffentliche Paar-Premiere. Olivia war zu Gast bei der Vorstellung von Louis' Serie "Disclaimer". Nur wenige Tage später folgte der nächste Schritt: Louis teilte auf Instagram ein erstes gemeinsames Foto mit der Sängerin und machte ihre Beziehung damit offiziell. Bereits im April 2024 hatte der Brite in der Vogue über die Herausforderungen einer öffentlichen Beziehung gesprochen und betont, wie schwierig es sein könne, mit dem intensiven Medieninteresse umzugehen.

Louis – bekannt durch seine Rolle als Tewkesbury in den Enola Holmes-Filmen – und Olivia verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre künstlerischen Karrieren. Während die Sängerin im Oktober 2024 ihre erfolgreiche "Guts World Tour" abschloss, stand sie ihrem Freund in den stressigen Monaten stets unterstützend zur Seite. Louis beschrieb Olivia in Interviews als warmherzig, hielt sich jedoch bei persönlichen Details der Beziehung zurück: "Es ist schon genug zwischen zwei Personen los. Da braucht man nicht noch die Stimmen von tausenden Fremden", sagte er. Freunde des Paares berichteten, dass das gegenseitige Verständnis für die Herausforderungen des Rampenlichts ein entscheidender Faktor für die Stabilität ihrer Beziehung sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Partridge, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo auf der "Olivia Rodrigo: Guts World Tour"-Filmpremiere

Anzeige Anzeige

Anzeige