Sängerin Olivia Rodrigo fast an der US-Grenze verhaftet

Während ihrer kürzlichen Welt-Tournee erlebte Olivia Rodrigo (22) eine Begegnung mit der Polizei, die sie wohl so schnell nicht vergessen wird. Wie die Sängerin in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) erzählte, ereignete sich der Vorfall mitten in der Nacht, als ihr Tourbus auf dem Weg von Kanada nach Portland an der Grenze gestoppt wurde. "Ich gebe ihnen meinen Reisepass, alles scheint okay zu sein", erklärte Olivia. Doch plötzlich klopfte es an die Tür des Busses. "Wir brauchen Olivia", riefen die Beamten. Ohne zu wissen, was los war, wurde sie zu einem Verhör in einen separaten Raum gebracht. "Da stand ein großer Polizist mit einer Waffe, und er fragte mich, ob ich jemals verhaftet worden sei", erinnerte sich die Sängerin.

Die Situation verschärfte sich, als der Beamte sie warnte, dass Lügen gegenüber einem Bundesbeamten schwere Konsequenzen haben könnte. Olivia beschrieb, wie sie die Nerven verlor: "Ich hatte fast eine Panikattacke und dachte schon, ich werde nicht mehr in die USA gelassen." Nach 30 Minuten klärte sich die Sache jedoch auf unerwartete Weise. "Er fragte mich nach meinem Namen und sagte dann, dass es eine Person gibt, die genau so aussieht wie ich, mein Alter hat und mehrfach verhaftet wurde – aber sie heißt 'Olivia Rodriguez'", schilderte sie lachend. Damit löste sich die Verwechslung auf, und Olivia konnte ihre Reise fortsetzen, um ihr Konzert in Portland pünktlich zu beginnen.

Olivia, die erst 2021 mit ihrem Debütalbum "Sour" weltweiten Erfolg feierte, hat in ihrer Karriere schon viel erlebt – doch diese nächtliche Grenzepisode gehört definitiv zu den kurioseren Geschichten aus ihrem Leben auf Tournee. Der Vorfall erinnert daran, wie chaotisch und anstrengend das Leben einer jungen Künstlerin unterwegs sein kann. Die Sängerin nahm es mit Humor und konnte sogar im Nachhinein über die absurde Situation lachen. Fans schätzen sie nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren erfrischend lockeren Umgang mit genau solchen Situationen.

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

