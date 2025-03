Sexy: Olivia Rodrigo performt in einem roten Fummel in Chile

Olivia Rodrigo (22) hat ihren Fans bei Lollapalooza Chile in Santiago ordentlich eingeheizt. Am Freitagabend, dem 21. März, betrat die Sängerin die Bühne im Parque Bicentenario de Cerrillos und präsentierte sich in einem auffälligen roten Leder-Bodysuit mit Cut-Outs und Schnürdetails – das zeigt ein Video des Festivals auf Instagram. Neben Hits wie "Drivers License", "Vampire" und "Bad Idea, Right?" überraschte sie das Publikum mit einer Coverversion des No-Doubt-Klassikers "Don't Speak". "Das ist eines meiner liebsten Lieder, die ich nicht selbst geschrieben habe", erklärte Olivia laut People vor ihrem Auftritt, bevor sie die Menge dazu aufforderte mitzusingen.

Ihr Look sorgte nicht nur für Begeisterung bei den Fans, sondern wurde online regelrecht gefeiert. Viele lobten die mutigere, reifere Stilwahl des ehemaligen Disney-Stars. Bereits bei früheren Auftritten hatte Olivia Lieder der Band No Doubt gecovert und dabei ihre Bewunderung für deren Sängerin Gwen Stefani (55) geäußert. "Ihre Fähigkeit, sich immer neu zu erfinden, während sie sich selbst treu bleibt, ist unglaublich inspirierend", schwärmte sie in einem Interview mit Nylon.

Das Cover von "Don't Speak" knüpft an Olivias besondere Affinität zur Band No Doubt und deren Sängerin an. Bereits 2022 performte Olivia "Just a Girl" während ihrer "Sour Tour", ehe sie 2024 bei Coachella gemeinsam mit der Band "Bathwater" live präsentierte. Nach ihrem Auftritt in Chile wird Olivia im Rahmen des Lollapalooza-Festivals auch in Argentinien und Brasilien sowie auf dem Festival Estéreo Picnic in Kolumbien auftreten – bevor sie im Sommer in die USA zurückkehrt.

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

