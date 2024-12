Das ist Olivia Rodrigos entscheidende Frage beim ersten Date

Olivia Rodrigo (21) hat in einem Interview ihre ungewöhnliche Methode enthüllt, um potenzielle Partner schon beim ersten Date zu testen. Die Popsängerin, bekannt für Hits wie "Drivers License" und "Vampire", erklärte: "Ich frage immer, ob sie ins Weltall reisen wollen würden. Und wenn sie Ja sagen, date ich sie nicht." Ihrer Meinung nach sind Menschen, die ins All wollen, "ein wenig zu sehr von sich eingenommen", erklärte sie lachend in dem Interview mit Netflix. "Ich finde es einfach seltsam", fügte sie hinzu. Das Gespräch fand während ihrer Guts World Tour statt. Einblicke in die Tour wurden kürzlich auf Netflix veröffentlicht.

Olivias überraschende Aussage löste zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien aus. Besonders bemerkenswert war die Zustimmung von Grimes (36), der Ex-Partnerin von Elon Musk (53), Gründer von SpaceX und bekannter Verfechter der Raumfahrt. Grimes, selbst Musikerin und Mutter von drei Kindern mit Elon, kommentierte Olivias Aussage auf X mit den Worten: "Es stimmt. Nur Frauen sollten ins All fliegen." Grimes' Meinung kommt vielleicht nicht überraschend, da sie immer wieder eine kritische Distanz zu Elon Musks Weltraumprojekten gezeigt hat. Viele Nutzer schlossen sich laut Daily Mail der Diskussion an, während einige Männer sich durch Olivias Aussage "angegriffen" fühlten.

Aktuell muss Olivia aber niemandem diese Frage beim ersten Date stellen, da sie derzeit mit dem britischen Schauspieler Louis Partridge zusammen ist. Olivia und Louis wurden laut People Magazine erstmals im vergangenen Jahr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen und bestätigten damit die Gerüchte um ihre Beziehung. Neben ihren eigenen Dating-Gewohnheiten teilte Olivia ihre Begeisterung für die Serie Sex and the City und schlug auch hier den Bogen zu sogenannten Red Flags. Sie bekannte sich zum "Team Aidan". "Mr. Big ist ein Mistkerl, aber wir alle haben schon mal solche Typen gedatet. Man kann sie einfach nicht loslassen", sagte sie schmunzelnd. Olivia sorgte schon öfter für Aufsehen, zuletzt als sie bei einem Konzert die Pille danach an Fans verteilte.

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018

Action Press Louis Partridge und Olivia Rodrigo

