Statt Flitterwochen: Michelle Monaghan knutschte Tom Cruise!

Frisch verheiratet und schon fremd geknutscht! Michelle Monaghan (47) und Peter White sind bereits seit 18 Jahren verheiratet. 2005 haben sich die Schauspielerin und der australische Grafikdesigner das Jawort gegeben. Als Nächstes standen die Flitterwochen auf dem Plan – doch da machte ihnen der Dreh für "Mission Impossible III" einen Strich durch die Rechnung. Statt mit ihrem Mann die Hochzeitsreise zu genießen, wurde Michelle mit Co-Star Tom Cruise (61) intim. Aber wie fühlte sich Gatte Peter damals?

Im Interview mit Collider kam die "Blood"-Darstellerin auf vergangene Filmdrehs zu sprechen – auch auf den des Action-Thrillers. Sie erinnert sich noch ganz genau an die Worte ihres Mannes, als sie die Hochzeitsreise dafür abgesagt hatte. "Er sagte: 'Wie cool ist es, dass du mit Tom Cruise in unseren Flitterwochen geknutscht hast?'", verrät sie, denn beide seien große Fans des Top Gun-Stars. Peter sei trotz der Umstände unglaublich stolz gewesen. Seine herzliche Reaktion bezeichnet Michelle als "Zeugnis für den Mann, den sie geheiratet hat". Sie arbeitete hart für ihre Karriere, das wusste er und deswegen habe er sie "einfach total unterstützt".

Unter anderem spielte der Filmstar schon an der Seite von Hollywood-Größen wie Ben (58) und Jerry Stiller (✝92), Patrick Dempsey (57) oder Angelina Jolie (48). In diesem Jahr drehte Michelle mit "Ted"-Legende Mark Wahlberg (52) den gemeinsamen Film "The Family Plan". Auch in dieser Actionkomödie wird das ein oder andere Küsschen ausgetauscht.

Anzeige

Getty Images "Mission Impossible"-Kollegen Michelle Monaghan und Tom Cruise 2006

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Michelle Monaghan

Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg und Michelle Monaghan im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de