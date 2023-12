Mit Sohn George: Eva Benetatou und Neuer machen Liebesreise

Sie lassen es sich gut gehen! Vor rund zwei Wochen hatte Evanthia Benetatou (31) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht: Sie geht nun mit dem 43-jährigen Dennis Kessmeyer durchs Leben. Die TV-Bekanntheit scheint mit ihrem neuen Partner auf Wolke sieben zu schweben – sogar ihren Sohn George, den sie mit ihrem Ex Chris Broy (34) teilt, hat Dennis schon kennengelernt. Nun genießen die beiden einen Liebesurlaub – und zwar mit Evas Söhnchen George!

Das teilt die 31-Jährige jetzt mit ihren Fans auf Instagram: Mit zahlreichen Koffern bepackt starten Eva und Dennis in ihren wahrscheinlich ersten Liebesurlaub. "Mit meinen Liebsten! Frohe Feiertage an alle", schreibt Eva zudem zu einem Clip, der sie mit ihrem Söhnchen George und ihrem Liebsten Dennis auf dem Weg ins Flugzeug zeigt. Ihre Reiseziele: Dubai und Abu Dhabi!

Wie verliebt die ehemalige Kampf der Realitystars-Bekanntheit in den Unternehmer ist, machte sie erst auf der Social-Media-Plattform deutlich. "Wie eine Sternschnuppe, die vom Himmel fällt, warst du plötzlich in meinem Leben. Jeden Tag aufs Neue zeigst du mir diese Liebe, an die ich schon lange nicht mehr glaubte. Noch nie hat mich ein Mensch so glücklich und vollkommen gemacht, wie du es tust", schrieb Eva unter einen Schnappschuss, auf dem sie und Dennis vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum turteln.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer im Dezember 2023

Instagram / evanthiabenetatou Dennis Kessmeyer und Eva Benetatou im Dezember 2023

