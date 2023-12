"So dankbar": Riccardo Simonetti schwärmt von seinem Steven!

Er schüttet sein Herz aus. Riccardo Simonetti (30) und sein Partner Steven gehen seit über drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Im November überraschte der Moderator seine Fans dann mit erfreulichen Neuigkeiten: Sein Liebster stellte ihm die Frage der Fragen und er hat Ja gesagt. Seither schwelgen die beiden umso mehr im Liebesglück. Nun findet Riccardo erneut von Herzen kommende Worte!

Auf Instagram teilt der 30-Jährige ein paar Eindrücke von seinem Weihnachtsfest – im Hause Simonetti gibt es dabei gleich doppelten Grund zum Feiern: Sein Verlobter Steven ist 41 Jahre alt geworden. "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens. [...] Ich bin so dankbar für all die Liebe und Freude, die du mir jeden Tag gibst", schwärmt Riccardo zu einem Bild des Geburtstagskindes mit einer Schokotorte in der Hand und fügt hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten und dich meinen Ehemann zu nennen."

Wie happy der Autor mit seinem Freund ist, machte er bereits kurz nach der Verlobung deutlich. "Steven ist der erste Mann in meinem Leben, der mich immer als Mensch gesehen hat", verriet er im Netz. Mit ihm an seiner Seite fühle sich Riccardo erst so richtig lebendig: "Die Aussicht auf ein ganzes Leben zusammen ist gerade der schönste Gedanke überhaupt."

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonettis Geburtstagstorte für seinen Partner Steven

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten Steven, Dezember 2023

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seiner Mutter Anna und seinem Verlobten Steven

