Riccardo Simonetti hat sich mit seinem Partner verlobt!

Tolle Neuigkeiten von Riccardo Simonetti (30)! Der TV-Star geht schon seit über drei Jahren mit seinem Partner Steven durchs Leben. Die Identität behält er allerdings für sich und zeigt seinen Liebsten immer wieder nur versteckt. Wie glücklich die zwei sind, machen sie aber des Öfteren durch niedliche Pärchenbilder deutlich. Jetzt setzen sie dem Ganzen noch eine Schippe drauf: Riccardo und sein Partner sind verlobt!

Das teilt der Influencer überglücklich mit seinen Fans auf Instagram. "Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich euch das erzähle, aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Also los geht's: Wir sind verlobt", schwärmt Riccardo zu einem Selfie mit seinem Liebsten, auf dem er stolz seinen Verlobungsring in die Kamera hält. Auf weiteren Bildern ist zu sehen, dass der Antrag in einem Meer aus Herzchen-Luftballons und Kerzen stattfand.

Seine Influencer-Kollegen sind total aus dem Häuschen bei den süßen Liebes-News und gratulieren Riccardo, was das Zeug hält. "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch! Wie mega ist das denn", wünscht etwa Fata Hasanović (28), während Lisa-Marie Schiffner (22) und HealthyMandy ebenfalls gratulieren.

Riccardo Simonetti und sein Partner Steven

Riccardo Simonetti und sein Partner in einem Aufzug

Riccardo Simonetti im Jahr 2022

