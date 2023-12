So familiär feiert MontanaBlack dieses Jahr Weihnachten!

MontanaBlack (35) ist mit über 5,1 Millionen Fans der größte Streamer Deutschlands. Auf seinem Twitch-Kanal spielt Marcel Eris, wie Monte mit bürgerlichem Namen heißt, nicht nur Videospiele, sondern gibt seinen Fans auch regelmäßig Einblicke in sein Privatleben. Dabei zeigt der Internetstar immer wieder, wie nah er seiner Familie steht. Kein Wunder also, dass Montes Familie auch an Weihnachten nicht bei ihm fehlen darf!

In einem Bild-Interview sprach er über seine Feiertagsplanung. "Bis vor drei Jahren haben wir am zweiten Weihnachtstag immer bei meiner Oma gefeiert, aber als ich in mein Haus gezogen bin, habe ich der Familie angeboten, dass wir alle hier feiern und ich mich darum kümmere – und meine Oma einfach die Füße hochlegen und die Zeit mit der Familie wirklich genießen kann", erklärte er. Wirkliche Traditionen habe seine Familie nicht. "Alle freuen sich auf den Tag, es ist eine besondere Stimmung. Streit gab es noch nie an Weihnachten, außer vielleicht um die Schnapsflasche von Opa", scherzte Monte.

Mit seinen Großeltern pflegt der "Get On My Lvl"-Unternehmer ein besonders inniges Verhältnis. Der heute 35-Jährige wuchs früher zum Teil bei den beiden auf. "Ich wüsste keine Worte, die das widerspiegeln, was ich für sie empfinde", hatte er in einem Interview mit Stern-TV von seinen Liebsten geschwärmt.

Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seinen Großeltern, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de