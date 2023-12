Großes No-Go: So fällt man bei Paul Mescal beim Date durch!

Das geht für ihn absolut nicht! Seitdem Paul Mescal (27) in der Öffentlichkeit steht, besteht großes Interesse an seinem Privatleben, was den Schauspieler ziemlich stört. Ende Dezember 2022 sollen er und seine damalige Freundin Phoebe Bridgers (29) sich getrennt haben. Viel gesagt hatte er dazu nicht – wohl eben, weil er nicht allzu gerne über Persönliches spricht. Doch jetzt gibt er dies preis: Das ist Pauls No-Go beim Daten!

Im Interview mit Vanity Fair beantwortet er gemeinsam mit seinem Co-Star, welches Verhalten in einem Restaurant unangebracht ist. Andrew scheint seinen Kollegen ziemlich gut zu kennen. "Unhöflich gegenüber der Bedienung sein", stellt er die These auf – und Paul geht genauer darauf ein: "Vor allem jemand, der den Kellner nicht anschaut." Es ginge gar nicht, keinen Blickkontakt während der Bestellung zu haben.

Der Ire hat also ganz genaue Vorstellungen von seiner Partnerin. Warum es damals nicht mit Phoebe geklappt hatte, ist aber immer noch ein Geheimnis. "Es ist einfach eine schwierige Angelegenheit. Es war ein verdammt wildes Jahr, viele Aufs und Abs", erklärte er im Februar dieses Jahres gegenüber The Hollywood Reporter, als er auf die Trennung angesprochen wurde.

Anzeige

Getty Images Paul Mescal und Phoebe Bridgers im Jahr 2021

Anzeige

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Paul Mescal bei den The Olivier Awards im April 2023

Anzeige

Was haltet ihr von Pauls No-Go beim Daten? Absolut richtig. Übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de