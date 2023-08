Paul Mescal stört das Interesse an seinem Privatleben sehr

Paul Mescal (27) hat wohl die Nase gestrichen voll! Der Schauspieler hat in den letzten Monaten für viele Schlagzeilen gesorgt. Mit seiner Hauptrolle in "Aftersun" wurde er quasi über Nacht zum Star. Für seine Leistungen in dem Film wurde der Ire sogar für einen Oscar nominiert! Doch auch sein Privatleben geriet vermehrt in die Öffentlichkeit. Dass die Öffentlichkeit immer mehr Privates von ihm erfahren möchte, stört Paul allerdings gewaltig!

"Das, was einen verletzt, sind die privaten Sachen", äußert der irische Schauspieler im Interview mit Harper’s Bazaar. "Es geht niemanden etwas an und sollte auch nicht kommentiert werden, weil es unanständig und nicht nett ist", fügt er hinzu. Dass die Öffentlichkeit es jedoch voraussetze, diese privaten Dinge über ihn zu erfahren, stimme Paul ziemlich sauer.

Einige Dinge teilt der Filmstar jedoch gerne mit der ganzen Welt. In seiner Dankesrede für seinen Olivier Award hatte Paul rührende Worte an seine krebskranke Mutter gerichtet: "Mama, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund." Auch danach hielten er und seine Mutter Dearbhla die Öffentlichkeit mit Updates auf dem Laufenden.

Getty Images Paul Mescal bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Paul Mescal im Februar 2023

Getty Images Paul Mescal bei den Olivier Awards 2023

