Mimi Fiedler hat nach dem Ehe-Aus keinen Kontakt zu ihrem Ex

Mimi Fiedler (48) gibt Details über ihre Trennung preis. Im November machte die Schauspielerin öffentlich, dass sie nicht mehr mit ihrem Ehemann Otto Steiner (60) zusammen ist. Sie habe das Aus bereits kommen sehen und deswegen unzählige schlaflose Nächte gehabt. Dennoch betonte die einstige Tatort-Darstellerin, sich auf die schönen Momente konzentrieren zu wollen, die sie mit ihrem Ex hatte. Mittlerweile haben Mimi und Otto den Kontakt jedoch abgebrochen.

Im Interview mit Bunte plauderte die gebürtige Kroatin aus, dass sie mittlerweile in keinerlei Verhältnis mehr zu ihrem Ehemann stehe: "Ich bin für was anderes angetreten als für 'Verhältnisse'. Ich meine das gar nicht bitter, auch nicht böse." Sie würde Otto nach ihrem heutigen Stand rückblickend sogar immer wieder heiraten. "Unsere Begegnung war in vielerlei Hinsicht magisch", betonte Mimi. Ein Liebes-Comeback schließe sie trotzdem aus.

Nach der Trennung ist die 48-Jährige zurück in ihre frühere Heimat, das hessische Kronberg, gezogen. Die Anfangszeit sei für sie dort alles andere als leicht gewesen: "Als die Anspannung nach meinem Auszug abgefallen war, hat mich die Realität wie ein Tsunami einfach weggewischt. Ich bin jeden Morgen weinend aufgewacht, jeden Abend weinend eingeschlafen. Zwischendrin habe ich auch nur geheult." Doch irgendwann sei Weinen nicht mehr möglich gewesen. "Ab da ging es dann spürbar und vor allem sichtbar aufwärts", erinnert sich Mimi.

Mimi Fiedler, Schauspielerin

Mimi Fiedler und Otto Steiner

Mimi Fiedler 2016 in Hamburg

