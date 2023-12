"Bröckelt": Denkt "Forsthaus Rampensau"-Cedric nur an Sieg?

Es geht um die Wurst! Langsam aber sicher neigt sich die deutsche Version von Forsthaus Rampensau dem Ende zu. In der siebten Folge der Realityshow stellen sich die verbliebenen prominenten Paare den letzten Challenges vor dem großen Einzug ins Finale. Dem Gewinner-Duo winkt ein sattes Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Ein Teilnehmer scheint besonders scharf auf den Sieg zu sein!

Eine aktuelle Vorabmeldung von Joyn gibt erste Einblicke in die finale Folge von "Forsthaus Rampensau Germany". Vor allem Cedric Beidinger packt der Kampfgeist. "Wir müssen uns safen", macht er seiner Freundin Hanna Annika (25) deutlich. Der Ehrgeiz des Fitnessfans gibt seinem Mitstreiter Sam Dylan (32) zu denken. "Dieses Perfect Couple, was hier am Anfang reingekommen ist, ich finde, das bröckelt", stellt der einstige Prince Charming-Kandidat fest und fügt hinzu: "Ich glaube [...], dass es eine toxische Beziehung ist und er sie ganz extrem unter Druck setzt, weil er dieses Spiel hier unbedingt gewinnen will."

Laut Sam sei der Muskelmann so fokussiert auf den Sieg, dass Cedric gar nicht merke, was er Hanna damit antue. "Ich sehe da einen Zirkusdirektor, der sein Pferd durch die Manege treibt." Und wie steht die Fitnessbloggerin selbst zu dem Siegeseifer ihres Liebsten? "Manchmal wünschte ich mir schon ein bisschen mehr Feingefühl, aber das weiß er auch", erklärt die 25-Jährige.

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im März 2022

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de