Cardi B stellt klar: Sie und Offset werden kein Paar mehr!

Bei den beiden wird es sicherlich kein Comeback geben! Fünf Jahre lang waren Cardi B (31) und Offset (32) verheiratet. In dieser Zeit bekamen sie die zwei gemeinsamen Kinder Wave und Kulture. Doch nachdem sich die Musiker auf Social Media entfolgt waren, machten schnell Gerüchte um ein Liebes-Aus die Runde. Anfang des Monats bestätigte die Rapperin schließlich die Trennung von ihrem Mann. Da sie für ihre Kids Weihnachten zusammen verbracht hatten, kamen Spekulationen um ein Liebescomeback auf. Cardi dementiert aber eine Reunion mit Offset!

Wie TMZ berichtet, likte die "Bodak Yellow"-Interpretin am Mittwoch einen Kommentar auf X. Der Verfasser mokierte sich über diejenigen, die Gerüchte um ein Liebescomeback von Cardi und ihrem Mann ins Rollen bringen. Scheint also so, als hätte die Rapperin keine Lust auf Spekulationen über ihr Privatleben. Im selben Atemzug dementiert sie damit, dass sie und Offset wieder ein Paar werden.

Seit ihrer Trennung schießt die 31-Jährige immer wieder öffentlich gegen ihren Verflossenen. "Nicht einmal ein verdammtes Dankeschön habe ich von ihm bekommen", offenbarte Cardi in ihrem Instagram-Live. Für sie sei es verrückt, dass sie sich an das Internet wenden muss, denn jedes Mal, wenn sie ihm persönlich etwas sage, würde er es nicht ernst nehmen.

Getty Images Cardi B, Musikerin

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

Getty Images Cardi B, Musikerin

