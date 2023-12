Für Kids: Cardi B und Ex Offset feiern Weihnachten gemeinsam

Trotz Ehe-Aus halten sie zusammen! Fünf Jahre lang waren Cardi B (31) und Offset (32) verheiratet, ihre zwei gemeinsamen Kinder Wave (2) und Kulture (5) sollten ihr Glück komplett machen. Doch nachdem sie sich auf Social Media entfolgt waren und Cardi ihren Mann als "unnötigen Ballast" bezeichnete, machten schnell Gerüchte um ein Liebes-Aus die Runde. Anfang des Monates bestätigte die Rapperin schließlich die Trennung von ihrem Mann. Für ihre Kids ziehen Cardi und Offset aber auch an den Weihnachtsfeiertagen an einem Strang!

Das beweist das Ex-Paar jetzt auf seinen Instagram-Accounts. So teilt Offset unter anderem ein Video, dass seine Ex mit ihrem gemeinsamen Sohn beim Spielen zeigt. Weitere Storys der beiden zeigen ebenfalls, wie Wave und Kulture einen Berg von Geschenken aufmachen. Cardi und Offset scheint es also wichtig zu sein, ihren Kids trotz Trennung ein weitestgehend normales Weihnachtsfest zu bescheren.

Dass sich die beiden Musiker für die Feiertage wieder zusammengerauft haben, freut sicherlich auch ihre Freunde – diese hoffen nämlich auf ein Liebes-Comeback. "Cardis enger Freundeskreis bleibt hoffnungsvoll, dass sie und Offset in der Lage sind, die Dinge zu klären", verriet eine Quelle gegenüber US Weekly. Immerhin hatten die beiden bereits in der Vergangenheit Probleme in ihrer Ehe und rauften sich dennoch immer wieder zusammen.

Getty Images Offset, Rapper

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture Kiari und Wave Set Cephus

Getty Images Cardi B im Mai 2023

