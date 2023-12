Chethrin Schulze will nicht, dass andere ihr Baby halten!

Sie setzt klare Grenzen! Chethrin Schulze (31) ist Ende November erstmals Mama geworden und ist total happy. Die einstige Love Island-Kandidatin teilt daher auch nur allzu gerne ihr großes Glück im Netz. In Form von Fragerunden gibt sie ihrer Community Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Zuletzt verriet sie, dass der Schlafrhythmus ihres Sohnes für sie so gut funktioniere. Was für Chethrin aber gar nicht geht, verrät sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story erklärt sie, warum andere Menschen ihren kleinen Spross nicht halten dürfen. "Warum sollte jemand mein Kind auf den Arm nehmen? Habt ihr in der Natur jemals erlebt, dass die Mama das Kind abgibt?", kontert sie auf die Frage eines Users. Chethrin möge es einfach nicht. "Mama und Papa reichen für die körperliche Nähe. Das ist meine persönliche Einstellung", führt sie aus.

Vor allem im Winter sei ihr das zu heikel. "Eventuell ist das anders nach der extremen Krankheitswelle", betont sie. Dass Chethrins Entscheidung von Fremden auf Social Media nicht angenommen wird, kann sie gar nicht verstehen. "In unserem Umfeld fordert niemand ein, den kleinen Mann zu halten. [...] Wie können sich Fremde so darüber aufregen, wie wir und unsere Familien das handhaben", zeigt sie sich enttäuscht.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Baby im Dezember 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

