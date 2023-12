Sorgen ade: So lange schläft Chethrin Schulzes Baby gerade

Das macht sie glücklich. Ende November sind Chethrin Schulze (31) und ihr Partner zum ersten Mal Eltern geworden. Im Netz hält die Ex-Bachelor-Kandidatin ihre Community immer auf dem Laufenden – sie teilt süße Fotos und beantwortet Fragen der Fans. Vor wenigen Tagen erzählte sie, dass ihr Baby sehr lange schläft und sie sich deswegen sogar Sorgen macht. Jetzt gibt Chethrin ein Update zum Schlafverhalten ihres Sprösslings!

In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Follower wissen, wie lange der Kleine nachts schläft, bis sie ihn stillt. "Circa vier bis fünf Stunden. Ich stille meistens gegen 24:00 Uhr noch mal und dann kommt er gegen 4:00 Uhr bis 5:00 Uhr", erzählt Chethrin. Sie sei sowieso nach sechs Stunden ausgeschlafen und empfinde den Schlafrhythmus ihres Sohnemanns deswegen als "kompletten Luxus". Im Hintergrund sieht man ein glückliches Foto von der ehemalige Love Island-Kandidatin mit ihrem Nachwuchs auf dem Arm.

Über ihr Babyglück ist Chethrin mehr als glücklich. "Ich fange am Tag gefühlt 300 Mal vor Freude an zu weinen, weil ich nicht glauben kann, dass dieses kleine Wunder endlich bei uns ist und ich eine so unendliche Liebe empfinde, die schon weh tut", erzählte sie in den ersten Tagen, nachdem ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt hatte.

Das Baby von Chethrin Schulze

Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

Chethrin Schulze, Influencerin

