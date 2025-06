Polizei ermittelt: Flocke wurde von Reality-Star verletzt

Kevin Platzer (26), der im Internet besser unter dem Namen Flocke bekannt ist, meldet sich bei seinen Fans mit wahrlich erschreckenden Nachrichten. Ende Januar dieses Jahres wurde er von einem Reality-TV-Kollegen angegriffen und dabei schwer verletzt. Um wen genau es sich bei dem angeblichen Täter handelt, sagt Flocke nie klar heraus – er gibt nur einige Andeutungen. Laut einem Statement auf Instagram befand sich der mutmaßliche Täter unter dem Einfluss von Drogen. Im Rausch habe er Kevin eine Glasflasche über den Kopf gezogen, die dabei zerbrach. "Er rastet komplett aus und hat zweimal eine Flasche zerbrochen. Das erste Mal hat er sie auf meinen Kopf gezogen und eingestochen. Das zweite Mal hat er damit auf mein Gesicht gezielt. Nase, Augen, alles", schildert der Influencer in seinem Statement. Dazu teilt er Fotos, die ihn mit tiefen Wunden am Kopf und blutigen Kratzern im Gesicht zeigen.

Flocke erklärt weiter, dass er sich mit den Fotos an die Polizei gewandt hat. Die Behörden ermitteln seit einigen Wochen in dem Fall und sammeln aktuell Zeugenaussagen und Beweismittel. Dass er sich gegen die ihm zugefügte Gewalt wehren will, hat allerdings unschöne Folgen. "Seitdem gibt es Bestechungsanrufe und Entschuldigungen, Drohungen, damit ich ja die Schnauze halte", erklärt er und fügt hinzu: "Ich musste mich nähen lassen und [brauchte] psychische Unterstützung. Viele unloyale Freunde haben mir den Rücken gekehrt, da ich angezeigt habe." Er habe sich dennoch für eine Anzeige entschieden, da er Teilnehmer der Show Das Sommerhaus der Stars beschützen will – denn dort sollen der Täter und seine Freundin bald zu sehen sein. Laut Flocke sei der Täter "unberechenbar und unzurechnungsfähig."

Doch um wen genau handelt es sich bei dem Täter? Flocke nennt keine Namen in seinem Statement. Er spricht den Täter und seine Freundin lediglich mit ihren Initialen an: M und E. Außerdem scheint er einige Tipps zu den Identitäten zu geben. So meint er, dass "E" einen "extrem harten Job als Influencerin" habe. Für genau diese Aussage hat Edda Pilz vor Kurzem heftige Kritik im Netz gesammelt. Sie vertrat die Meinung, ihr Job als Influencerin sei genauso schwer und anstrengend wie jeder andere Job, was in ihrer Community überhaupt nicht gut ankam. Außerdem kursiert schon seit einigen Wochen das Gerücht, dass sie und ihr Freund Michael Klotz möglicherweise in der neuen Staffel vom Sommerhaus zu sehen sind – allerdings sind all das nur Vermutungen.

Instagram / the.flocke Flocke, Realitystar

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

