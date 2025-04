Ärger im Reality-Paradies: Flocke droht Nico Legat auf Malle

Das Ballermann-Opening 2025 zieht aktuell einige Realitystars nach Mallorca. Auch Kevin Platzer (26) alias Flocke und Nico Legat (27) haben die Reise auf die Insel auf sich genommen, um die Wiedereröffnung von Bierkönig, Megapark und Co. gehörig zu feiern. Die beiden Männer scheinen aber keine Party-Kumpels zu sein. In seiner Instagram-Story pöbelt Flocke nun heftig gegen Nico – und droht ihm sogar: "Nico Legat, sehe ich dich heute hier, dann war die Quittung gestern ein Spaß dagegen." Was zuvor zwischen ihnen vorgefallen ist, erklärt er seinen Fans nicht.

Irgendeine Rechnung scheint der Forsthaus Rampensau-Star aber mit dem Sohn von Thorsten Legat (56) offen zu haben. Kurz darauf fordert er ihn nämlich zu einem Treffen auf. "Ich bin hier und jetzt? [...] Komm her, du Schw*nz", schreibt Flocke neben weiteren ziemlich unflätigen Aussagen in seine Social-Media-Story und markiert Nico darunter. Der hat sich bisher nicht öffentlich zu den Provokationen geäußert – auf seinem Profil finden sich aktuell lediglich feuchtfröhliche Party-Aufnahmen. Und auch Flocke scheint inzwischen von seinem Groll gegen Nico abgelenkt zu sein: Offensichtlich hat die TV-Bekanntheit nicht nur seine Sonnenbrille, sondern auch seinen Geldbeutel und seine Smartwatch beim Feiern verloren.

Zumindest Nico sollte im Moment doch eigentlich sehr friedlich gestimmt sein. Immerhin ist der 27-Jährige frisch verliebt und schwebt mit seiner neuen Freundin Nina Kristin (42) auf Wolke sieben. Erst vergangenen Monat bestätigte er seine Beziehung mit der ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidatin und schwärmt seitdem immer wieder von der neuen Frau an seiner Seite. Auch wenn sein berühmter Vater der Meinung ist, dass Nina eine "zu große Hausnummer" für seinen Sohn sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat feiert mit einem Kumpel auf Mallorca, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Anzeige Anzeige