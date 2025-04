Wonnemonat Mai: Zwei neue Realityshows starten auf ProSieben

Für Realityfans wird der kommende Mai in doppelter Hinsicht golden: In wenigen Wochen starten zwei neue Reality-Highlights im linearen TV! Den Anfang macht am 14. Mai die Adventure-Realityshow "Most Wanted", gefolgt von "Match My Ex" am 15. Mai – beide Shows werden laut DWDL am späten Abend auf ProSieben ausgestrahlt. Im Datingformat "Match My Ex" sollen bekannte Gesichter aus anderen Reality-Formaten ihre Ex-Partner verkuppeln. Mit dabei sind unter anderem Tara Tabitha (32) und Kaan Aktas sowie Sandra Sicora (32) und Kevin "Flocke" Platzer (26), die in einer Villa auf Kreta zusammenleben. Die Show verspricht spannende Dramen und neue Romanzen, denn die Ex-Partner entscheiden, mit wem ihre einstigen Liebschaften auf Dates gehen oder Herausforderungen meistern müssen.

Das Konzept von "Match My Ex" basiert auf der österreichischen Vorlage "Match in Paradise – Liebe auf den ersten Swipe?" und wird hierzulande von der Produktionsfirma Madame Zheng umgesetzt. Während das Original von weniger prominenten Teilnehmern geprägt ist, greift die neue Variante auf Kandidaten zurück, die bereits Erfahrung mit Reality-TV gemacht haben, wie beispielsweise Zoe Saip (25) oder Jennifer Iglesias (26). Die Teilnehmer erwartet jedoch kein romantischer Urlaub, sondern ein Konkurrenzkampf, bei dem jede Woche jemand die Show verlassen muss, wenn er oder sie kein neues Match findet. Wer sich als Zuschauer nicht mehr bis zum 14. Mai gedulden möchte, bekommt sein Reality-Date schon vorab: Ab dem 1. Mai wird das Format bereits auf Joyn verfügbar sein.

Bei dem Adventure-Format "Most Wanted", das zum Auftakt direkt nach Joko & Klaas gegen ProSieben laufen wird, geht es für insgesamt 15 Promis um die Wurst: Sie brechen aus einem "Gefängnis" aus und müssen fünf Tage lang auf der Flucht bleiben – ohne Geld, ohne Handy, immer auf der Hut vor ihren Jägern. Besonders pikant: Musiker Gabriel Kelly (23) wird ausgerechnet von seinem Onkel Joey Kelly (52) gejagt. Mit dabei sind außerdem YouTuber C-Bas, Chris Manazidis sowie Bachelor-Urgestein Paul Janke (43). Laut Quotenmeter wird die Show vom 30. April bis zum 4. Mai produziert, was für Fans bedeutet: Mitfiebern, mithelfen – oder verraten. Wer die Promis in dieser Zeit trifft, kann selbst zum Komplizen oder Informanten werden. Ob per App, Anruf oder Social Media: Hilfsangebote und Hinweise zählen.

RTL II Tara Tabitha, Realitystar

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

