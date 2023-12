Gute Freunde: Wird Olli Pocher Trauzeuge von Mola Adebisi?

Wird er an diesem wichtigen Tag an seiner Seite stehen? Seit nun mehr als drei Jahren gehen Mola Adebisi (50) und seine Liebste Adelina Zilai gemeinsam durchs Leben. Im August hatte der Moderator schließlich um die Hand seiner Liebsten angehalten. Vor wenigen Tagen folgte dann auch endlich der Verlobungsring. Eine Sache fehlt dennoch: der Trauzeuge! Wird etwa sein langjähriger Freund Oliver Pocher (45) Mola an diesem großen Tag unterstützen?

In einem RTL-Interview verrät der 50-Jährige jetzt, dass er ohne den Comedian seine Adelina nie kennengelernt hätte: "Olli ist sehr wichtig für unsere Beziehung. Bei allen entscheidenden Dingen in unserer Beziehung war Olli immer irgendwo zugegen." Doch qualifiziert er sich damit auch als Trauzeuge? Mola stellt klar: "Haben wir im Kopf gehabt. Er wäre ein ganz, ganz toller Trauzeuge, weil er einfach auch ein unfassbar guter Daddy ist." Dennoch gebe es ein, zwei Dinge, bei denen Olli "eher ungestüm" sei – deswegen habe sich Mola wohl gegen seinen Freund entschieden.

Ihrer Freundschaft tut das aber keinen Abriss, wie der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat ebenfalls betont: "Er hat ein sehr, sehr großes Herz." Doch nicht nur privat bleiben Olli und Mola ein eingespieltes Team – auch beruflich haben die beiden so einiges vor. "Da kommt einiges auf euch zu!", teasert Mola freudig an.

Anzeige

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Mola Adebisi im Dezember 2023

Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image Mola Adebisi und Oliver Pocher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de