Martha Stewart (82) bezirzt ihre Fans mit einem hotten Bild!

Sie kann sich sehen lassen! Martha Stewart (82) ist seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Unternehmerin. Vor allem mit Kochbüchern, Lifestyle- und Deko-Tipps sowie als Moderatorin hat sich die US-Amerikanerin einen großen Namen gemacht. Im Netz teilt sie gern hier und da auch mal einen Einblick in ihr Privatleben – so wie jetzt auch wieder: Martha präsentiert sich ziemlich lässig in ihrem Leinen-Pyjama!

Via Instagram veröffentlicht die 82-Jährige einen Schnappschuss von sich, bei dem ihre Fans sicher Schnappatmung bekommen: Nur in ihrem glamourösen Nachthemd mit dazu passenden Morgenmantel gekleidet posiert der Wellness-Guru vor einem Spiegel. "Nach einer achtstündigen Flugreise von Westchester nach Palm Beach sind wir früh ins Bett gegangen und ich habe mein wunderschönes Nachthemd angezogen. Als ich aufstand, sah ich gar nicht so schlecht aus, zumindest nicht so schlecht wie beim Zubettgehen – das muss das Outfit sein", schreibt sie dazu.

Ihre Follower sind bei diesem Schnappschuss total aus dem Häuschen. "Sexy Martha ist meine liebste Martha", "Sexy Martha und ich bin dabei" oder "Bei Martha läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Sie sieht aber auch verdammt gut aus", lauten unter anderem drei begeisterte Kommentare unter ihrem Beitrag. Wie findet ihr den Post? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Martha Stewart im November 2023

Getty Images Martha Stewart, Unternehmerin

Getty Images Martha Stewart, Moderatorin

