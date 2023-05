Dieses Magazin-Cover ziert Martha Stewart (81) im Bikini!

Selbst mit 81 Jahren verdreht Martha Stewart (81) noch den Männern den Kopf! Seit langer Zeit ist die Moderatorin in den USA Kult – seit Beginn ihrer TV-Karriere zählen Kochen, Hauswirtschaft und Garten zu ihren Spezialgebieten. So begeisterte die Ikone ihre Fans über die Jahre mit Koch-Shows oder auch eigenen Büchern. Doch trotz ihres Alters steht die Blondine zu ihrem Körper und zeigt ihre Kurven. Nun wurde ihr eine besondere Ehre zuteil: Martha ziert als älteste Frau ever das Titelblatt dieses berühmten Magazins!

Mit ihren Fotos auf dem Cover der Sports Illustrated Swimsuit beweist die Moderatorin, dass Alter nur eine Zahl ist. Die Bestseller-Autorin posiert ganz verführerisch im Bikini. Martha stimmte einem Shooting für das Magazin zu, da sie beweisen wollte, dass man in jedem Alter gut aussehen und sich gut fühlen kann. Außerdem gefalle ihr die Vorstellung, in die Geschichte einzugehen. Ihre erste Reaktion auf das Angebot war: "Oh, das ist ziemlich cool, ich werde die älteste Person sein, die jemals auf einem Cover der Sports Illustrated war!"

Das Best-Ager-Model war eine von vier Frauen, die für das Cover gecastet wurden - Megan Fox (37), Kim Petras (30) und Brooks Nader wurden ebenfalls nominiert. Am Ende konnte sich Martha gegen ihre jüngeren Konkurrentinnen durchsetzen. Der Kochstar hatte bereits als Teenager Modeljobs angetreten.

Getty Images Martha Stewart, Moderatorin

Getty Images Martha Stewart auf der New York Fashion Week 2022

Getty Images Martha Stewart im März 2022

