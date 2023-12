Mike Heiter & Co.: Diese Stars ziehen ins Dschungelcamp 2024

Nun ist es offiziell. In wenigen Wochen geht das Dschungelcamp in die nächste Runde. Dann heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Auch in diesem Jahr trauen sich wieder zwölf Stars und Sternchen in den australischen Busch – und stellen sich dort den Spinnen und Schlangen im Kampf um die Dschungelkrone. Wer in diesem Jahr in den Flieger nach Down Under steigt, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

