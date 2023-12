Deswegen passen König Charles und Camilla so gut zusammen

Sie ergänzen sich perfekt! Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) vor einem Jahr ist ihr ältester Sohn Charles (75) das amtierende Staatsoberhaupt von Großbritannien. Stets an seiner Seite ist dabei seine Ehefrau Königin Camilla (76), mit der er seit 18 Jahren verheiratet ist. Seit Charles' Krönung beweisen die Royals einmal mehr, was für ein Powercouple sie sind: Stets glänzen sie Seite an Seite bei royalen Auftritten. Doch wie gut Charles und Camilla wirklich zueinander passen, macht jetzt eine ganz besondere Person deutlich!

In der kürzlich erschienenen Doku "Charles III: The Coronation Year", die das erste Jahr des 75-Jährigen als amtierendes Staatsoberhaupt Revue passieren lässt, spricht Camillas Schwester Annabel Elliot über das Königspaar. "Sie sind Yin und Yang, wirklich, sie sind wirklich extreme Gegensätze, aber ich denke, es funktioniert brillant. Sie ist sein Fels in der Brandung [...]. Sie ist jemand, der absolut loyal ist", schwärmt die 74-Jährige über ihre ältere Schwester.

Doch auch für ihren royalen Schwager findet Annabel liebevolle Worte und macht deutlich, dass Charles der perfekte Partner für Camilla ist. "Er gibt ihr alles... Er hat ein solches Wissen und Interesse an so vielen verschiedenen Dingen, für die sie nicht wirklich offen gewesen wäre, wenn sie ihn nicht getroffen hätte", so Annabel.

Getty Images Königin Camilla, 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles im November 2023

Getty Images König Charles III., Royal

