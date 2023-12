Nach "Empire"-Aus: Darum feuerte Taraji P. Henson ihr Team!

Jetzt spricht Taraji P. Henson (53) Klartext! Die Schauspielerin hatte großen Erfolg mit der Serie "Empire" gefeiert. In der Show übernahm sie die Kultrolle der Loretha "Cookie" Lyon. Der Serienhit wurde letztlich nach sechs Staffeln während der Pandemie abgesetzt. Kurz danach trennte sie sich von ihrem gesamten Team. Derzeit ist sie dabei, ihr neues Projekt "The Color Purple" zu promoten. Auf der Pressetour verriet Taraji nun, warum sie ihr Team damals feuerte!

In einem Interview gegenüber Variety offenbarte die 53-Jährige die Gründe für die Entlassung. Nach dem Erfolg mit der Show habe ihr Team ihr keine neuen Möglichkeiten eröffnet: "Alles, was sie wollten, war eine weitere Cookie-Show", erklärt der Filmstar. Sie war auch bereit, in dieser mitzuwirken: "Die Fans hatten eine Fortsetzung verdient… Cookie war so beliebt. Eigentlich hätten sie es nicht vermasseln können", betont die "Hidden Figures"-Darstellerin. Doch das Projekt kam nicht zustande.

Nachdem ihr Team mit der Umsetzung des Formats gescheitert sei, hielt sie da nichts mehr. Es sei jedoch keine einfache Entscheidung für Taraji gewesen, da das Team viele Jahre an ihrer Seite gewesen war. "Du bist der Preis. Vergesst das niemals. Ihr seid das Talent. Du bist ihr Scheck. Sie arbeiten für dich", betonte die "The Color Purple"-Schauspielerin am Ende des Interviews.

Anzeige

Getty Images Taraji P. Henson bei den BET Awards 2022

Anzeige

Getty Images Taraji P. Henson, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Taraji P. Henson bei den BET Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de