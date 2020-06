Was für ein feuriger Anblick! Taraji P. Henson (49) wurde durch ihre Rolle der Queenie in "Der seltsame Fall des Benjamin Button" bekannt. Aber nicht nur in diesem Streifen brillierte die 49-Jährige. Für ihren Auftritt in der US-Serie Empire räumte die Schauspielerin sogar einen Golden Globe in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ab. Nun sorgte die schöne Darstellerin mit etwas anderem für ordentlich Furore. Im Netz präsentierte sie ihre knallrote Haarpracht.

Auf dem Instagram-Schnappschuss blickt Taraji nachdenklich zur Seite. Die Haare stehen definitiv im Mittelpunkt auf dem Bild, ein riesiger roter Afro schmückt den Kopf des Hollywood-Stars. Dass sie mächtig stolz auf ihre neue Frise ist, macht die Amerikanerin in dem dazugehörigen Kommentar deutlich. "Haare, die der Schwerkraft trotzen. Es sind Haare, die zum Himmel wachsen", schwärmt sie. Zwar trägt Taraji ihre Mähne schon seit einigen Wochen in dieser lebendigen Farbe, aber so frisiert hat man sie noch nicht gesehen.

Bei ihrer Community kommt der neue Look von Taraji mehr als gut an: Sie überhäufen die TV-Beauty mit Lob. "Ich liebe dieses Bild" und "Absolut wunderschön", lauten nur zwei begeisterte Kommentare unter ihrem Post. Was denkt ihr über den neuen Style? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / tarajiphenson Taraji P. Henson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Taraji P. Henson bei der FOX Winter TCA All Star Party im Januar 2020 in Pasadena

Anzeige

Getty Images Taraji P. Henson im November 2019 in Mountain View



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de