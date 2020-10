Nun bestätigt Taraji P. Henson (50) das, was ihre Netz-Community schon befürchtet hatte. Die Empire-Darstellerin ist seit über zwei Jahren mit dem NFL-Star Kelvin Hayden (37) verlobt. Vor den Traualtar haben es die beiden bislang allerdings noch nicht geschafft – und das hatte einen Grund: Zwischen ihnen soll es vor allem jüngst heftig gekriselt haben. Die Schauspielerin hatte sogar ihren Geburtstag ohne ihren Verlobten gefeiert und auch eine Gratulation von dem Sportler blieb aus. Nun ist es leider offiziell: Das Paar hat sich tatsächlich getrennt!

"Ich habe bis jetzt noch nicht darüber gesprochen, aber es hat zwischen uns beiden einfach nicht geklappt. Ich habe gesagt: 'Lass uns eine Therapie machen', aber wenn nicht beide davon überzeugt sind und daran glauben, dann hat man das Gefühl, dass man allein daran arbeitet", sagte Taraji in der Radioshow "The Breakfast Club" und bestätigte damit, dass sie und Kelvin ihre Verlobung gelöst haben. "Mein persönliches Glück liegt nicht in seiner Verantwortung und seines nicht in meiner. Wir müssen erst lernen, uns selbst glücklich zu machen, um einander glücklich machen zu können", fügte sie ihrem Statement hinzu.

Sie habe für ihren Liebsten da sein und ihn verstehen wollen: "Aber du darfst dich selbst nicht dafür aufgeben. Du musst immer noch für dich einstehen." Auch wenn der dreizehn Jahre jüngere Footballer nicht Tarajis Mann fürs Leben werden sollte, habe sie den Glauben an die wahre Liebe nicht verloren, im Gegenteil: "Ich bin ja gerade erst 50 geworden!"

Getty Images Taraji P. Henson im März 2020

Getty Images Kelvin Hayden und Taraji P. Henson

Getty Images Taraji P. Henson und Kelvin Hayden im Oktober 2019

