Eine ehemalige Empire-Kollegin hält trotz des Pressewirbels zu ihm! Im vergangenen Jahr musste sich der Schauspieler Jussie Smollett (37) vor Gericht verantworten, da er angeblich eine rassistische und homophobe Attacke gegen sich inszeniert hatte – vermeintlich, um so wegen der gesteigerten Aufmerksamkeit höhere Gagen verlangen zu können. Wegen dieses Prozesses war er zuletzt nicht mehr in der TV-Serie zu sehen gewesen. Doch nicht alle Kollegen nehmen ihm diesen Vorfall übel: Taraji P. Henson (49), die in der Serie seine Mutter spielt, unternahm jetzt einen Ausflug mit Jussie!

Gemeinsam mit Jussies Schwester Jurnee Smollett (33) waren die beiden Ex-Kollegen am Mittwochmorgen in Los Angeles zum Wandern unterwegs, wie neue Paparazzi-Fotos belegen. Dabei war es für die drei schwer, trotz Gesichtsmasken und Sonnenbrillen nicht erkannt zu werden. Denn Taraji trägt seit einiger Zeit einen auffällig roten Afro-Look. Dass sich Jussie jetzt mit der 49-Jährigen zeigte, dürfte wenig verwundern – immerhin sprach sie sich stets für ihn aus und äußerte zuletzt, dass er am Set vermisst werde.

In diesem Jahr steht Jussie erneut wegen Falschaussagen vor Gericht. Er bekannte sich im vergangenen Februar als nicht schuldig, der Prozess ist aber noch in vollem Gange. Eine Rückkehr zu "Empire" wird es wohl nicht geben: Wie The Wrap berichtet, habe der Sender Fox entschieden, dass Jussies Charakter in der kommenden letzten Staffel nicht mehr auftreten wird.

ActionPress / Birdie Thompson / AdMedia Jussie Smollett bei einer Pre-Emmy-Party 2018

Getty Images Taraji P. Henson im Januar 2019

Getty Images Jussie Smollett und Taraji P. Henson



