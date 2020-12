Taraji P. Henson (50) war offenbar in einem besorgniserregenden, mentalen Zustand in den vergangenen Monaten. Die anhaltende Gesundheitskrise macht auch den Promis weltweit zu schaffen: Musiker mussten Touren und Konzerte verschieben oder absagen und Events wie Filmpremieren sind in weite Ferne gerückt. Auch die "Hidden Figures"-Darstellerin durchlebte während dieser Zeit eine depressive Phase. Erstmals sprach die Schauspielerin nun darüber und gab dabei preis, dass sie sogar Suizidgedanken hatte.

Hierzulande kennt man Taraji in erster Linie durch ihre Rolle in der Serie Empire – zum Ende des Jahres führt sie nun auch durch ihre eigene Talkshow auf Facebook Watch namens "Peace of Mind with Taraji". Dort ging es jetzt um die Verfassung der 50-jährigen Gastgeberin selbst – denn während der Pandemie seien bei ihr beunruhigende Gedanken entstanden: "Es ging mir wirklich nicht gut. Ein paar Tage lang kam ich nicht einmal aus dem Bett. Mir war alles egal – und dann dachte ich daran, mein Leben zu beenden", erinnerte sie sich. Sie sei sogar in einer derart gleichgültigen Stimmung gewesen, dass sie auch nicht darüber nachdachte, wie ihre Hinterbliebenen, unter anderem ihr 26-jähriger Sohn Marcell Johnson, mit ihrem Tod klarkommen würden.

Zwei Nächte hintereinander seien die Selbstmordgedanken nicht verschwunden – Taraji habe sogar konkret darüber nachgedacht, wie sie ihr Leben beenden wolle: "Ich habe mir vor Kurzem eine Waffe gekauft und die befindet sich in meinem Safe. Ich fing an zu denken: 'Wenn ich jetzt zum Safe gehe und einfach Schluss mache...'" Auf andere Gedanken sei der Serienstar schließlich gekommen, als sie sich einer guten Freundin anvertraut hat: "Ich dachte mir, wenn ich es niemandem sage, dann wird es zu einer Art Plan. Gedanken sind sehr mächtig." Mittlerweile gehe es der US-Amerikanerin wieder sehr viel besser.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Taraji P. Henson, Schauspielerin

Getty Images Taraji P. Henson im November 2019

Getty Images Taraji P. Henson, Schauspielerin



