Lamar Odom stichelt gegen seine Ex-Frau Khloé Kardashian

Heute hat er anscheinend eine andere Präferenz. Der ehemalige NBA-Spieler Lamar Odom (42) war 2009 mit Schauspielerin Taraji P. Henson (51) liiert. Für Khloé Kardashian (38) trennte er sich jedoch von ihr. Die Realityshow-Teilnehmerin beeindruckte ihn offenbar so sehr, dass sie rund einen Monat später sogar heirateten. Auch wenn die Ehe sieben Jahre anhielt, gehen er und Khloé seit 2016 nun schon getrennte Wege. Jetzt philosophierte Lamar, welche der beiden Schönheiten er heute noch mal daten würde.

In einem Interview mit Page Six gab der 42-Jährige preis: Hätte er die Wahl, würde er es noch mal mit der "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen"-Darstellerin versuchen. "Weil ich Taraji liebe", betonte Lamar entschlossen. Doch was macht ihn da so sicher? "Ich glaube, der Unterschied zwischen Taraji und Khloé liegt in ihrer Erziehung. Es ist die Herkunft, die uns Menschen anders macht und unsere Art zu denken beeinflusst. Ich finde, Taraji ist talentierter als Schauspielerin als Khloé in ihrem Beruf", erklärte er.

Diese Antwort kommt unerwartet. Erst vor zwei Monaten beteuerte er in dem US-amerikanischen Format von Promi Big Brother, viele Dinge in der damaligen Beziehung mit Khloé falsch gemacht zu haben. "Es wäre ein Segen, nur in ihrer Gegenwart zu sein", sehnte er sich nach ihr. Zudem äußerte er den Plan, die 38-Jährige nach der Show zu kontaktieren.

Getty Images Taraji P. Henson bei den BET Awards 2022

Getty Images Lamar Odom im Juni 2022

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im September 2010

