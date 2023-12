Elefanten-Gate: Anne Wünsche macht ihren Hatern eine Ansage!

Anne Wünsche (32) wehrt sich. Die Influencerin macht gerade Urlaub in Thailand und hat im Zuge dessen einen großen Shitstorm an Land gezogen. Sie war mit ihren Kindern in einem Elefanten-Camp, in dem sie die Tiere gefüttert und gestreichelt hat. Bei vielen Usern stieß das auf Unverständnis – schließlich leben die Elefanten immer noch in Gefangenschaft. Anne will nun einiges klarstellen.

In ihrer Instagram-Story stellt die dreifache Mutter klar, dass sie zu keiner Zeit das Gefühl hatte, dass es den Elefanten schlecht gehe oder sie zu etwas gezwungen werden. Dazu teilte die den Link einer Organisation, bei der sich die Hater informieren sollten und machte ihnen eine Ansage: "Ich hoffe, ihr geht in keinen Zoo, Tierpark oder Aquapark. Ich hoffe, ihr knallt morgen keine Raketen oder Böller." Konstruktive Kritik sei super, Beleidigungen nicht. "Ich bin kein Fan von Tierquälerei und hatte hier ein gutes Gefühl. Wenn ich mich über die Organisation getäuscht haben sollte, könnt ihr mich gern darüber informieren", betont die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin.

In den Kommentaren wurde Anne unter anderem vorgeworfen, das Wohl der Tiere zu verachten. "Das ist nur seriös, wenn man die Tiere nicht anfassen darf! Die werden so gequält, dass sie sich anfassen lassen müssen", schrieb ein User. Ein anderer riet ihr wiederum, das Erlebnis privat in Erinnerung zu behalten, aber nicht öffentlich schön zu reden.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2023 in Thailand

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kinder in Thailand

