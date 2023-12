Flut-Fauxpas: Olaf Scholz hat seine Gummistiefel vergessen

Er verzichtet auf wasserdichte Kleidung! Seit rund einer Woche kämpft Norddeutschland gegen das Hochwasser an. Vielerorts in Niedersachsen steigt stetig der Pegel zahlreicher Flüsse, was für die Tiere und die Bewohner zu verheerenden Folgen führt – einige Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Da die Überschwemmungen seit einigen Tagen anhalten, besuchte Olaf Scholz (65) heute die betroffenen Gebiete: Dabei pfeift der Bundeskanzler auf Gummistiefel und Co.!

Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie sich der Politiker einen Überblick über die Lage in der Kreisstadt Verden verschafft. Bei seinem Besuch entscheidet sich Olaf für einen blauen Anorak und Jeans. Doch viel wichtiger: Statt Gummistiefel setzt der 65-Jährige auf Outdoor-Schuhe. Der SPD-Politiker wurde von Bürgermeister Lutz Brockmann und dem Feuerwehr-Chef durch den beschaulichen Ort geführt, der sich mit allen Mitteln gegen die Fluten wehrt.

Am Vormittag des 31. Dezembers landete Olaf mit einer Maschine der Luftwaffe in Verden. Der gebürtige Osnabrücker beendete seinen Weihnachtsurlaub und kehrte am Freitag wieder in das Kanzleramt zurück. Mit seinem Besuch will der Bundeskanzler den freiwilligen Helfern und den betroffenen Menschen sein Mitgefühl und seine Dankbarkeit zeigen.

Getty Images Olaf Scholz in Verden, Niedersachsen

