Kanzler Olaf Scholz besucht Franz Beckenbauers Trauerfeier!

Er erweist ihm die letzte Ehre! Vor wenigen Tagen verstarb die deutsche Fußballlegende Franz Beckenbauer (✝78). Der Tod des Ausnahmefußballers bewegt nicht nur seine Angehörigen und Fans, sondern auch viele bekannte Persönlichkeiten. In der kommenden Woche wird in der Allianz Arena in München eine Zeremonie für den ehemaligen Nationaltrainer abgehalten – und zu dieser kommt ein besonderer Gast: Bundeskanzler Olaf Scholz (65) besucht die Trauerfeier von Franz!

Dies gibt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bekannt. Scholz wolle damit "seinen großen Respekt und seine Anerkennung für einen herausragenden Sportler unseres Landes bekunden", erklärt sie und fügt hinzu: "Mit Franz Beckenbauer verliert unser Land einen großen Fußballer, Sportler und Menschen." Die Trauerfeier wird am 19. Januar live im deutschen Fernsehen übertragen.

Anlässlich seines Todes fanden auch einige Sportstars rührende Worte des Abschieds. "Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast", trauerte beispielsweise Fußballer Thomas Müller (34) auf X.

