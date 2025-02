So liebevoll schwärmt Olaf Scholz von seiner Ehefrau Britta

Fernab seiner politischen Karriere ist Olaf Scholz (66) vor allem eins: liebevoller Ehemann für Britta Ernst. Von ihr schwärmt der Bundeskanzler in einem Interview mit Bunte in den höchsten Tönen: "Meine Frau und ich lieben uns schon sehr, sehr lange. Sie ist gleichzeitig auch meine schärfste Kritikerin – und das ist gut so." Obwohl er und seine Partnerin beide Fuß in der Politik gefasst haben, lasse er diese privat auch mal ruhen: "Die Liebe ist das Wichtigste im Leben und unser Leben dreht sich nicht nur um Politik. Es muss auch Zeit für Kino und Theater bleiben."

Während des Gesprächs mit dem Magazin verrät Scholz, dass ihm seine Britta auch in Hinsicht auf die bevorstehenden Wahlen Kraft gebe: "Sie hat am 23. Februar, dem Wahltag, Geburtstag. Das motiviert mich zusätzlich", merkt der gebürtige Osnabrücker an. Anschließend rundet er seine Liebeserklärung an die SPD-Politikerin mit den herzlichen Worten ab: "Der schönste Moment in meinem Leben war, als ich meine Frau getroffen habe."

Der 66-Jährige ist seit 2021 deutscher Kanzler. Karrieretechnisch streben die zwei voneinander unabhängige Wege an. "Uns beiden war immer wichtig, eine eigenständige politische Karriere zu verfolgen", betont Scholz gegenüber dem Blatt. Er und die früheren brandenburgischen Kultusministerin sind dabei seit vielen Jahren ein Team: 1998 krönte das Ehepaar seine Liebe und gab sich das Jawort. Gemeinsam leben Scholz und seine Ehefrau in Potsdam mit Nebenwohnung in Hamburg-Altona.

Getty Images Britta Ernst und Olaf Scholz, Juni 2024

Getty Images Olaf Scholz und Britta Ernst, Juni 2023

