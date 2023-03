Während Koalitionsgipfel: Einbruch in Olaf Scholz' Wohnhaus!

Olaf Scholz (64) kam mit dem Schrecken davon! Der deutsche Bundeskanzler hat aktuell alle Hände voll zu tun. Von vergangenem Sonntag bis Montagmittag tagte die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP durchgehend im Kanzleramt – ergebnislos. In den Gesprächen ging es unter anderem um den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Während der Gespräche ahnte Olaf Scholz wohl nicht, was bei ihm zu Hause passierte. Bei dem Politiker wurde am Sonntagabend eingebrochen!

Beate Kardels, Sprecherin des Brandenburger Polizeipräsidiums, bestätigte gegenüber Bild, dass am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein Vermieter aus Olaf Scholz' Wohnhaus die Polizei alarmierte. Jemand versuchte, in seine Wohnung einzubrechen. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein maskierter Mann sich Zugang zu dem Haus verschafft, in dem Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst eine Wohnung bezogen hatten. Neben der Maske trug der Einbrecher einen Hoodie, Handschuhe und eine Stirnlampe.

"Wir sind sofort hingefahren, aber der Täter war schon geflüchtet, nachdem er bemerkt worden war. [...] Wir ermitteln jetzt wegen versuchten Einbruchs. Außerdem haben wir eine verstärkte Bestreifung des Hauses und seiner Umgebung veranlasst", erklärte die Sprecherin des Brandenburger Polizeipräsidiums. Olaf Scholz und Britta Ernst wohnen seit 2021 in dem Mehrfamilienhaus in Potsdam. Wie Bild berichtet, zog das Paar aus seiner letzten Wohnung aus, weil es in dem Wohnhaus auch schon mehrere Einbrüche gegeben haben soll.

Getty Images Britta Ernst und Olaf Scholz

Getty Images Angela Merkel und Olaf Scholz, 2021

Getty Images Olaf Scholz, Februar 2022

