Autsch! Bundeskanzler Olaf Scholz hat Prellungen im Gesicht

Beim Sport zog er sich eine fiese Verletzung zu! Seit fast zwei Jahren ist Olaf Scholz (65) nun schon der aktuelle Bundeskanzler von Deutschland. Seither hat der Politiker alle Hände voll zu tun: Am Sonntag startet der Wahlkampf der SPD in Hessen. Eigentlich war geplant, dass er dafür höchstpersönlich in Bad Homburg vor Ort sein wird – doch nun musste Olaf aufgrund eines Sportunfalls absagen!

Das bestätigt jetzt eine Regierungssprecherin gegenüber Bild. "Bundeskanzler Olaf Scholz muss nach einem kleinen Sportunfall seine Termine in Hessen an diesem Sonntag leider absagen. Beim Joggen ist er gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen", erklärt sie. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon allerdings nicht betroffen.

Nächste Woche arbeitet der Kanzler dann wieder wie gewohnt. Dienstag findet unter anderem sein erster öffentlicher Auftritt bei der Automesse IAA in München statt. Während Olaf am Mittwoch seine Haushaltsrede im Bundestag hält, geht es zum Ende der Woche für ihn zum G20-Gipfel nach Indien.

Olaf Scholz, deutscher Bundeskanzler

Olaf Scholz im Oktober 2020

Olaf Scholz im August 2023

