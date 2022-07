Diese Stars feuern ihr Team beim Frauen-EM-Finale vor Ort an

Heute ist es so weit: Das Europameisterschaftsfinale der Frauen im Fußball findet statt. Auch die deutsche Nationalmannschaft hat sich bisher gut geschlagen. Das Team tritt im Finale gegen England an. Nach der zweiten Halbzeit steht es bisher 1:1. Das Spiel wird nun in die Verlängerung gehen. Die Profikickerinnen bekommen aber nicht nur von zu Hause Unterstützung: Viele Stars sind auch in Wembley vor Ort und unterstützen ihr Team.

Wie Bild berichtet, ist das Finalspiel mit 90.000 Fans im Stadion ausverkauft. Unter die Besucher haben sich auch einige bekannte Gesichter gemischt: Unter anderem unterstützt der britische Thronfolger Prinz William (40) auf der Tribüne die englischen Daumen. Aber auch die deutschen Spielerinnen haben prominente Unterstützung vor Ort: So sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (64), Innenministerin Nancy Faeser und Männer-Hansi Flick vor Ort.

Auf eine deutsche Spielerin müssen die Fans allerdings verzichten: Alexandra Popp fällt kurzfristig im Finale aus. Die Spielerin habe muskuläre Probleme und könne daher nicht auflaufen, heißt es in einer Erklärung. Für sie steht Svenja Huth (31) auf dem Rasen.

Getty Images Olaf Scholz, Bundeskanzler

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Getty Images Alexandra Popp, Nationalspielerin

