Nach Trennungsgerüchten: Iris Klein teilt Bild mit Mr. T!

Bei ihnen ist wohl alles paletti! Iris Klein (56) ist seit einigen Monaten mit einem mysteriösen Mann namens Mr. T zusammen. Immer wieder zeigten sich die beiden happy auf Social Media. Doch zuletzt gab es Gerüchte, dass bei den Turteltauben wieder alles aus und vorbei sein soll. Doch diesen Spekulationen geben die zwei nun Konter: Iris veröffentlicht nach einiger Zeit mal wieder ein Bild mit Mr. T im Netz.

In ihrer Instagram-Story überrascht die Mama von Daniela Katzenberger (37) ihre Fans kurz vor dem neuen Jahr mit einem besonderen Beitrag: Sie teilt ein Turtel-Bild mit ihrem Liebsten! Nach all den wilden Gerüchten will die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin wohl allen zeigen, dass bei ihr und ihrem Schatz alles in Ordnung ist. Mit einem Feuerwerks-Emoji unterstreicht die 56-Jährige zudem, dass die zwei gemeinsam ins neue Jahr rutschen.

Und dass es bei den beiden einfach passt, machte die Reality-TV-Bekanntheit erst vor einigen Wochen in einer Q&A-Runde auf Instagram deutlich. Denn ihr Mr. T habe sie sofort um den kleinen Finger gewickelt. "Sein Lächeln, seine Augen, seine Fürsorge und seine Geduld" sollen der ausschlaggebende Grund gewesen sein.

Iris Klein, Influencerin

Iris Klein und Mr. T, August 2023

Mr. T. und Iris Klein

