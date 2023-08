"Auf ersten Blick verliebt": Das gefällt Iris Klein an Mr. T

Iris Klein (56) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Im Mai hatte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin erstmals angedeutet, nach der Trennung von Peter Klein (56) wieder vergeben zu sein. In ihrem geheimnisvollen Mr. T hat sie erneut das Liebesglück gefunden. Seither schwärmt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) regelmäßig im Netz von ihrem neuen Partner. Jetzt verrät Iris auch, was sie besonders an ihrem Mr. T mag.

Im Rahmen eines Q&As in ihrer Instagram-Story plaudert die 56-Jährige aus, welche Merkmale ihres Partners ihr sofort positiv aufgefallen sind. "Sein Lächeln, seine Augen, seine Fürsorge und seine Geduld", schwärmt Iris. Zudem berichtet der Reality-TV-Star davon, wie gut ihm die neue Beziehung tut. "Er macht mich sehr glücklich, weil wir einfach den gleichen Humor haben", verrät die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin. Eine Hürde gebe es dennoch. "Er versteht zwar meinen Pfälzer Dialekt nicht immer, aber daran arbeiten wir gerade... Denn ich bringe es ihm bei", scherzt Iris.

Auch sonst sei die Mallorca-Auswanderin sehr glücklich. Den Groll gegenüber ihrem Ex und seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke (41) habe sie inzwischen überwunden. Auf die Frage eines Fans, ob es für sie in Ordnung sei, dass die beiden gerade Zeit miteinander verbringen, antwortet Iris gelassen: "Natürlich ist das ok. Ich wünsche beiden viel Glück für ihre gemeinsame Zukunft."

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T. und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de